VIMERCATE (MB) – Pesante sconfitta per la LBW sul campo della Di.Po Vimercate. Le blucelesti dopo aver giocato alla pari nel primo periodo dove c’è stato anche l’unico vantaggio sul 10-13 del 7′, sono via via sparite dal campo subendo troppi canestri dalle brianzole.

Il primo break decisivo lo trova Verderio con due triple che valgono il +10 al 13 ‘ (25-15). Le ospiti restano in partita grazie a Mandonico, ma è troppo poco per impensierire le padrone di casa che hanno in Colombo e Villa le autentiche spine nel fianco. Dopo l’intervallo chiuso sul 36-28, Vimercate spinge nuovamente sull’accelleratore trascinato anche da Sirtori che segna 8 punti nel periodo che portano al +16 (50-34). Lecco è troppo prevedibile in attacco con le solite Mandonico e Oddo e in difesa paga a caro prezzo concedendo troppi canestri facili alle avversarie.

Nel quarto periodo arrivano subito 5 punti consecutivi di una scatenata Villa che chiudono definitivamente i conti sul +23 (59-36 al 33′). La squadra di Canali è incapace di reagire e trovare una scossa per ribaltare il match e alla fine si deve mestamente arrendere. Una sconfitta che deve far riflettere e tornare con i piedi per terra.

La Di.Po. ha dimostrato di avere una marcia in più. Domenica prossima arriverà a Malgrate il Parre, compagine di alto spessore.

Delusione e amarezza nelle parole di coach Canali a fine partita: “Dobbiamo fare un bagno di umiltà e smettere di cercare alibi. In attacco lente e prevedibili, con poche idee, poca collaborazione e poca fame. In difesa concediamo qualsiasi cosa, stasera abbiamo preso canestro con una facilità disarmante da qualunque avversaria. Questa non è la pallacanestro che voglio, non è l’atteggiamento che voglio. La responsabilità è sempre la mia, in primis, evidentemente non riesco a trasmettere ciò che serve e far giocare la squadra nel modo giusto. Ma il cambio di passo e di mentalità va fatto insieme, va fatto in palestra, va fatto subito. Se non si è disposte a farlo con il sacrificio, il sudore e la bava alla bocca, non si esce dal pantano”.

Di.Po Vimercate-LBW 71-51

(16-13, 36-28, 52-36)

Di.Po Vimercate: Colombo 18, Villa 15, Sirtori 10, Belotti 10, Verderio 8, Comi 4, Mapelli 2, Trassini 2, Arrigoni 1, Marchesi 1, Mariani, Poli.

All.: Fumagalli

LBW: Mandonico 24, Oddo 14, Scola 4, Donghi 3, Davide 2, Colombo 2, Scumace 2, Aondio, Nava, Ciceri, Rota, Galli.

All.: Canali