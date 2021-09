LECCO – La Lecco Basket Women è promossa in serie C. La Fip ha infatti accolto la richiesta della società di salire di categoria e dopo 4 anni dalla sua nascita, la LBW può festeggiare questo importante traguardo.

Entusiasta il presidente Paolo Benzoni che racconta le sue emozioni: “In questi 4 anni abbiamo dato tutto per far crescere la società, pur con le difficoltà dovute alla pandemia, siamo riusciti a continuare a costruire, con tanta passione e sacrifici. Sinceramente quando siamo partiti il traguardo Serie C era considerato un miraggio, oggi è diventato realtà e siamo orgogliosi di essere l’unica squadra di basket senior della città di Lecco, che milita in un campionato FIP”.

Nelle sue parole c’è anche tanta amarezza per non poter giocare nella città che porta il nome della società: “Purtroppo, anche quest’anno, non ci sono stati assegnati spazi al palazzetto del Bione per svolgere sia gli allenamenti che la partita, siamo molto rammaricati nel vedere che la nostra realtà, a tinte blucelesti, debba andare, ancora una volta, ad Annone Brianza. Diciamo che abbiamo creduto di più all’ammissione in Serie C che ad avere spazi al Bione”.

Ora con la serie C cambiano i programmi con l’asticella che si alza ulteriormente. Siete pronti per questa nuova categoria? ”L’abbiamo fortemente voluta, l’abbiamo ottenuta e adesso ce la gustiamo, insieme alla nostra allenatrice Valentina che ci ha dato un grandissimo contributo in termini di passione, competenze e disponibilità. Siamo pronti e molto carichi”.

Coach Valentina Canali è così pronta al debutto con la nuova squadra e dopo la pandemia può tornare ad allenare: “Posso dire di essere estremamente soddisfatta per questo “obiettivo” centrato. Ci credevamo molto, abbiamo lavorato su più fronti con la società, e un grazie va al presidente Benzoni, per farci trovare pronti a questa eventualità e sarà ancora più entusiasmante ripartire dopo lo stop prolungato in una categoria più competitiva”.

Che obiettivi vi ponete con questo organico? “Sono fiduciosa. La squadra è completa in tutti i reparti e penso possa ben figurare. Certo bisognerà lavorare ancora più duramente e mantenere sempre molto alta la nostra asticella, siamo debuttanti in categoria, con un organico e uno staff tecnico tutto nuovo, occorre essere umili, lavorare per migliorarsi e al contempo affrontare tutto a testa alta. L’obiettivo da centrare è quello restare in serie C e ovviamente quello di cementare una squadra che condivida valori e attitudine e possa portare avanti un progetto più ampi. In palestra stiamo lavorando bene, anche se solo con due allenamenti, e abbiamo in calendario una serie di test per arrivare il più pronte possibile all’esordio. Se saremo brave a lavorare con coesione e unità di intenti, chissà che non si riesca a centrare un posto utile per le fasi successive al girone”.

In quale girone verrà inserita la Lecco Basket Women? ”Saremo in un girone composto da 8 squadre delle Province di Bergamo, Brescia e Mantova – ammette il presidente Benzoni – saremo pronti a dare battaglia con l’obiettivo di mantenere la categoria, poi mi piace sempre pensare che non ci siano limiti ai propri sogni, sicuramente daremo tutto e poi se dovesse arrivare qualcosa in più, ne saremo ben felici ed orgogliosi. Inoltre dalla metà del mese di ottobre siamo stati invitati a partecipare alla Coppa Lombardia con altre squadre di serie C”.

Dopo aver disputato la loro prima amichevole con il Robbiano, le lecchesi saranno attese nel prossimo fine settimana da un quadrangolare a Busto Arsizio per poi affrontare un’altra amichevole sabato 2 ottobre con una squadra da definire. L’inizio del campionato è previsto per il 10 ottobre.