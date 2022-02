ANNONE BRIANZA – Torna al successo la Lecco Basket Women superando agevolmente il Trescore. La compagine di Canali mantiene così l’imbattibilità casalinga che le consente di mantenere un buon divario tra le inseguitrici per la lotta ai primi quattro posti. Gara comunque non facile per 30’ rimasta in equilibrio per via delle numerose palle perse e di un gioco poco fluido in attacco delle lecchesi. Bene invece le giovani bergamasche con Rota e Bassani precise dal perimetro.

La svolta arriva nell’ultimo periodo dove è la difesa a zona a fare la differenza. Dal 33-30 Trescore è incapace di attaccare il muro lecchese e in attacco le blu celesti aggiustano la mira dalla distanza con Oddo e Greppi a dare via al parziale che alla fine sarà di 23-4.

Lecco ritrova la fiducia e conserva il terzo posto in classifica alle spalle di Rezzato e Parre. Mercoledì alle 21 si giocherà in trasferta l’atteso scontro al vertice con la capolista Rezzato e poi domenica prossima alle 18 arriverà ad Annone la Pol. Cappuccinese.

Il commento di coach Valentina Canali: “Una vittoria che ci serviva e che era fondamentale per ritrovare morale e fiducia. Non possiamo dire di aver risolto i problemi, abbiamo ancora troppa fragilità difensiva, fatichiamo tantissimo a tenere l’1 contro 1 e a collaborare dal lato debole. In attacco poi siamo troppo lente e macchinose, ma tutto questo dipende dalle difficoltà che stiamo trovando ad allenarci con qualità e costanza. Ci siamo sbloccate con la difesa e ritrovando i canestri dalla distanza a cavallo fra terzo e quarto periodo. Era importante vincere e sono felice per le ragazze, ne avevano bisogno. Ora ci aspettano 4 partite in due settimane, con 2 recuperi infrasettimanali. Sarà un periodo tosto ma cercheremo di fare del nostro meglio per fare più punti possibili”.

Lecco Basket Women-Colleoni Trescore 56-34

(parziali: 15-8, 21-24, 33-30)

Lecco Basket Women: Scola 6, Capaldo 11, Pozzi 2, Romanò 4, Davide 6, Magni, Oddo 13, Nava 4, Greppi 8, Benzoni, Rota 2. All. Canali-Fornaro.

Colleoni Trescore: Cortesi 1, Forese 2, Facchinetti 2, Rossini 2, Parimbelli 2, Rota 13, Bassani 11, Stella Cantù 2, Giada Cantù, Boles. All. Strazzulla.