RAGUSA – Troppo forte la Passalacqua Ragusa, che tira con il 59% da due punti e con il 43% dalla lunga distanza, in una partita che non è mai in discussione fin dai primi minuti.

Per la Limonta Costa Masnaga un’altra grande prestazione individuale in termini di produzione offensiva: questa volta a prendersi la ribalta è Jaisa Nunn. La lunga americana classe 1997 sforna il suo career high in Italia con 29 punti e 10 rimbalzi.

La cronaca

Pronti, via e arriva subito un break di 9-0 delle padrone di casa: Matilde Villa sblocca il tabellino delle pantere, seguita a ruota da N’Guessan, ricucendo fino al -5, 11-6. Ragusa innesta la quarta e vola sul +11: la Limonta fa fatica a contenere le big della Passalacqua e non riesce a rimanere attaccata al match. Il primo quarto finisce 28-14, con Allievi, un libero della recuperata Jessica Kovatch, una tripla di Spinelli e un canestro di Nunn che limitano quantomeno il gap. L’inizio della seconda frazione è tutto marcato Martina Spinelli, che firma praticamente in solitaria il -10, 30-20. Poi si scatena anche l’uragano Nunn, protagonista di una gran doppia doppia (29 punti e 10 rimbalzi con 12/14 al tiro), che trascina le pantere fino al -8, 40-32 al 16′. Ragusa, però, risponde immediatamente presente, con un altro parziale di 9-0 che porta le due squadre all’intervallo sul 49-32.

Jaisa Nunn dà il via alla terza frazione sempre in gran spolvero, ma ormai Ragusa vola sulle ali di Harrison (24 punti). Si sbloccano anche Del Pero e Jablonowski, con le pantere che hanno il merito di non alzare già bandiera bianca: i due punti di Toffali, quasi allo scadere del terzo quarto, fanno -14 al 30′, 69-55. Seletti lancia anche Osazuwa insieme a Nunn e le due pantere fanno la voce grossa sotto canestro: 76-67, grazie a sei punti consecutivi della classe 2005.

Romeo, però, si mette in proprio e infila due triple che mandano i titoli di coda in anticipo, 82-67 al 35′, ed è sempre lei, a pochi secondi dal termine, a siglare il 91-69 finale.

Tabellino

Passalacqua Ragusa-Limonta Costa Masnaga 91-69

Passalacqua Ragusa: Romeo 20, Marshall 6, Kuier 9, Santucci 12, Harrison 24, Consolini, Chessari ne, Baglieri ne, Bucchieri, Tagliamento 12, Nicolodi ne, Trucco 8.

All: Recupido

Limonta Costa Masnaga: M. Villa 10, Del Pero 4, Nunn 29, N’Guessan 2, Jablonowski 2, Osazuwa 6, Toffali 4, Allievi 4, Spinelli 7, Kovatch 1.

All: Seletti

