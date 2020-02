LECCO – Dopo Massimiliano Sanna, la Gimar Basket Lecco piazza un altro colpo nel mercato invernale tesserando il pivot classe 1996 Giovanni Lenti (200 cm per 98 kg). Nonostante la sua giovane età, Lenti ha maturato già un’ottima esperienza in serie B, vestendo le canotte di Fortitudo Bologna, Oleggio, Firenze, Valsesia, Sangiorgese e Desio.

Cresciuto nel settore giovanile di Livorno, fa il suo esordio tra i grandi – in serie C – ad appena 16 anni. Nella stagione 2014-2015 esordisce in B con la Fortitudo, mentre l’anno successivo, a Oleggio, mette insieme 7 presenze. A Firenze, nel 2015-2016, è avversario del Lecco e in 17 presenze totalizza 4,3 punti e 4,2 rimbalzi. La stagione successiva è quella della consacrazione in serie B: a Valsesia segna 8,7 punti e cattura 8,5 rimbalzi in 24’ giocati di media, raggiungendo anche i playoff. Poi, l’esperienza a San Giorgio su Legnano, dove le sue cifre migliorano e disputa ancora i playoff: 9,8 punti e 9 rimbalzi a partita. Infine a Desio, l’anno scorso, è il migliori dei brianzoli: 13,9 punti, 9,6 rimbalzi e 21,9 di valutazione. Un grave infortunio al ginocchio lo ha tenuto lontano dal parquet per undici mesi.

Ecco le sue prime parole da neo bluceleste: “Arrivo in una società che in B ha sempre ottenuto ottimi risultati e di cui in tanti mi hanno parlato bene sotto tutti i punti di vista. Io vengo da un infortunio molto grave, ma sono pronto a mettermi subito a disposizione della squadra per questa ultima parte di stagione. Sono un pivot che fa della dinamicità e della grinta le sue armi migliori. Sono un giocare duttile che fa tutto ciò che serve alla squadra. In campo faccio tanto lavoro sporco, prediligo i pick’n roll, ma vado anche a prendermi dei tiri in post basso”.