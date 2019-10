LECCO – Grande reazione della Gimar Basket Lecco che, dopo la sconfitta di Monfalcone nel turno infrasettimanale, trionfa meritatamente contro Pavia, una delle favorite alla vittoria del torneo.

L’inizio è shock per i blucelesti, con gli ospiti che si portano a +14. Fortunatamente non tarda ad arrivare la risposta del padroni di casa, in grado di chiudere il primo quarto 20-20 grazie anche a un precisissimo Bloise.

All’intervallo passa in vantaggio la Gimar (37-34), che prende in mano le redini del gioco e le mantiene fino alla sirena finale, vincendo 77-72. Una vittoria molto importante, che permette ai ragazzi di rimanere nelle parti alte della classifica nonostante il passo falso di Monfalcone. Il top scorer di giornata è Bloise con 19 punti segnati, mentre vanno in doppia cifra anche Trentin (16), Casini (14), Tsestserukou e Stefanini con (12).

Coach Eliantonio: “Volevamo riscattare la partita di giovedì. Siamo partiti un po’ contratti anche perchè visto l’impegno infrasettimanale non abbiamo potuto preparare la partita come avremmo voluto. Siamo una squadra molto unita, possiamo lottare contro tutti. Ora abbiamo tre partite durissime contro Padova, Vigevano e San Gimignano.”

SERIE B GIRONE B 5ª GIORNATA:

Vaporart Bernareggio-Gordon Nuova Pallacanestro Olginate 78-51

Gilbertina Soresina-Elachem Vigevano 57-84

Juvi Ferraroni Cremona 1952-Pontoni Falconstar Basket Monfalcone 72-76

Vega Mestre-Rucker Sanve San Vendemiano 66-72

LTC Sangiorgese Basket-Coelsanus Robur et Fides Varese 75-73

Gimar Basket Lecco-Omnia Basket Pavia 77-72

Tramarossa Vicenza-Antenore Energia Padova 53-56

Pallacanestro Crema-Corona Platina Piadena MG.Kvis 83-85 d. 1 t.s.