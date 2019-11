LECCO – La Gimar Basket Lecco trionfa al Bione contro Vigevano dopo una sfida al cardiopalma, decisa nei minuti finali dai cestisti blucelesti.

Un match equilibratissimo per tutti i 40′, dove le due squadre si sono alternate nel condurre il punteggio. Al termine del primo quarto gli ospiti sono in vantaggio per 16-19. La Gimar non ci sta e nel secondo periodo mette la freccia e sorpassa, fissando il punteggio sul 38-34. Con diversi capovolgimenti di fronte, il distacco rimane invariato anche al suono della terza sirena, con i padroni di casa in vantaggio 62-58. La partita rimane apertissima, con i lecchesi che mantengono gli avversari a distanza grazie soprattutto alla tripla di Mascherpa per il momentaneo +7 e ai tiri liberi di Casini, che permettono alla Gimar di vincere con il risultato di 72-68.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 7ª giornata:

Pontoni Falconstar Basket Monfalcone-Coelsanus Robur et Fides Varese 92-78

Vaporart Bernareggio-Tramarossa Vicenza 74-69

Gilbertina Soresina-Rucker Sanve San Vendemiano 67-80

Gordon Nuova Pallacanestro Olginate-Corona Platina Piadena 66-61

Juvi Ferraroni Cremona 1952-Omnia Basket Pavia 68-63

LTC Sangiorgese Basket-Antenore Energia Padova 52-73

Gimar Basket Lecco-Elachem Vigevano 82-78

Pallacanestro Crema-Vega Mestre 69-54