ANNONE BRIANZA – Terzo successo consecutivo per la Lecco Basket Women che sfrutta bene il fattore campo superando le milanesi del Waves Basketball.

Match non entusiasmante quello disputato martedì sera al centro sportivo di Annone che ha visto due squadre affrontarsi a viso aperto con troppi errori e palle perse da ambo le parti. Alla fine la gara è risultata ai presenti abbastanza noiosa, ma quello che conta per le lecchesi è stata la vittoria che le riporta a stretto contatto con i vertici della classifica.

Inizio al rilento con una serie di errori. Coach Berri opera tre cambi e il Lecco si sblocca con la tripla di Greppi che vale il 7-2 al 5′. La gara sembra mettersi in discesa ma dopo il time out delle ospiti e il passaggio alla difesa a zona, arriva un break di 10-0 che porta al 7-12 del 8′.

Lecco non trova fluidità nell’attacco e fatica molto a rimbalzo ma alla fine del periodo una tripla di Giulia Rusconi e il canestro dell’onnipresente Chiara Pozzi siglano il 12-12. La stessa Pozzi è on fire e piazza due triple nel giro di pochi minuti che scavano un importante solco per il 27-14 del 15′ con la difesa lecchese che chiude tutti i varchi.

Le blucelesti sembrano sbloccate e all’intervallo lo score indica 29-18. Al rientro però arriva il nuovo blackout offensivo che fa arrabbiare coach Berri. Waves spinto da Monaco e Canestraci fa un break di 8-0 e la gara si riapre sul 33-31 con le solite lacune viste nel primo tempo. Nel finale di frazione Frisco riporta le lecchesi a distanza sul 38-31.

Nell’ultimo periodo le blucelesti riescono a controllare agevolmente la gara mantenendo la doppia cifra di vantaggio grazie anche ai canestri di Nava e di Martina Rusconi e della solita Chiara Pozzi e alla fine pur con un po’ di fatica, arrivano i meritati due punti. 53-42 il punteggio finale.

Bene ma non benissimo e ora ci saranno quasi 10 giorni di tempo per preparare al meglio la delicata sfida di Milano ( sabato 21 alle 21),contro la temuta Futura che appaia le nostre in classifica.