LECCO – Il Basket Lecco, rinunciando alla Serie B, riparte con grande entusiasmo dal settore giovanile, grazie a un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di portare la società a essere un punto di riferimento sempre più radicato sul territorio lecchese e non solo.

Quattro saranno le squadre ai blocchi di partenza della prossima stagione: Under 13 (2008), Under 14 (2007), Under 15 (2006) e Under 16 (2005). A guidarli in campo ci sarà uno staff tecnico di assoluto valore: Cristian Testa, che ricoprirà il ruolo di responsabile del settore giovanile, Ivano Perego, Onofrio Oscar Zirafi e Marco Del Nero.

“Crediamo molto in questo progetto basato interamente sui giovani – commenta il presidente del Basket Lecco Antonio Tallarita –. Ho già parlato coi nostri allenatori, li ho trovati molto carichi e determinati per l’inizio della nuova stagione: sono convinto che grazie alle loro qualità, sia tecniche che umane, potremo toglierci grosse soddisfazioni. Attraverso la professionalità dello staff seguiremo i nostri ragazzi nelle diverse tappe della loro crescita, con l’obiettivo di formare giocatori di livello che possano calcare parquet importanti a livello nazionale. È una sfida ambiziosa su cui stiamo già lavorando con grande passione. Ringrazio tutta la dirigenza per l’ottimo lavoro di squadra che è stato svolto: ora siamo pronti per partire. Sempre forza Basket Lecco”.

– Responsabile del settore giovanile sarà Cristian Testa, che ha già ricoperto un ruolo identico a Como e a Erba. In ambito giovanile, Testa ha allenato a Canzo, Erba, Como, Desio, Meda, Costa Masnaga.

– Torna a Lecco Ivano Perego, dopo quattro anni da primo assistente di Massimo Meneguzzo in Serie B sulla panchina lecchese, concluse con altrettante qualificazioni ai playoff. Nelle ultime due stagioni Perego ha ricoperto lo stesso ruolo a Olginate.

– Onofrio Oscar Zirafi comincia la sua carriera nel 2007 al Basket Stezzano, per poi maturare esperienze nei settori giovani di Trescore Balneario, Bonate Sotto, Grassobbio, Treviolo, Bottanuco. Da molti anni opera nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di tutta la provincia di Bergamo per conto di società terze.

– Marco Del Nero nelle ultime due stagioni ha lavorato come assistente allenatore prima con l’Under 14 e poi con l’Under 15 del Basket Lecco.