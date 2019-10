MONFALCONE (GO) – Neopromossa tosta, forte già di due vittorie in trasferta, il Monfalcone ha la meglio anche sul Basket Lecco (80-66) nella quarta giornata di campionato e infligge ai ragazzi di Eliantonio la prima sconfitta dell’anno. Non agile d’altrocanto per i blucelesti affrontare la trasferta più lunga della stagione in un turno infrasettimanale.

I lecchesi restano avanti 32-27 all’intervallo e 47-51 al 30’, cedono però nell’ultima frazione subendo un parziale di 33-15 che consegna la vittoria a Monfalcone. Una gara in sostanziale equilibrio per tre quarti e mezzo, dove alla fine pesano i 32 liberi totali tirati dai padroni di casa contro gli 11 ospiti (15 a 29 il conto dei falli fischiati). In doppia cifra chiudono Mascherpa (13), Casini (12) e Bloise (11).

Prossimo appuntamento domenica alle 18, gara interna al Bione contro Pavia.