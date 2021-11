ANNONE BRIANZA – Nel big match della giornata la Lecco Basket Women non si ferma e travolge il Casigasa Parre conquistando la quinta vittoria consecutiva e il consolidamento del primato.

Grande prestazione della squadra di Canali che ha concesso davvero poco alle avversarie sin dalle prime battute e ha gestito sino alla fine un vantaggio che ha sempre toccato la doppia cifra. Con la difesa ermetica, davanti ci hanno pensato Mandonico e Capaldo a fare la voce grossa come terminali offensivi, mentre sotto canestro non c’è stata partita.

LA CRONACA

Sin dalla palla a due gara molto combattuta dominata dalle difese. Lecco sembra più in palla in attacco e prova l’allungo sul finire del primo periodo portandosi sul 13-4. Il secondo quarto è all’insegna dell’equilibrio con le bergamasche che sembrano più aggressive in difesa, ma ancora fallose in attacco. Si arriva al riposo con le blucelesti avanti per 22-13. Ci si aspetta la reazione di Parre ma è ancora Lecco a dettare i ritmi con un gioco efficace che tiene a distanza le avversarie. Nel quarto periodo le ospiti producono il loro massimo sforzo con un break di 6-0 che porta al 45-36, ma prima Capaldo e poi Romanò, chiudono la partita con due triple che fanno esplodere il numeroso pubblico presente che alla fine gridava salutate la capolista.

La neo promossa Lecco Basket Women sul tetto della serie C e sabato prossimo alle 20.45 si torna in campo per il girone di ritorno con la trasferta di Mantova.

Lecco Basket Women vs Casigasa Parre 56-40

(parziali 13-4, 22-13, 41-28)

Lecco Basket Women: Scola 1, Capaldo 15, Pozzi 3, Romano’ 5, Davide 9, Nava, Greppi 4, Benzoni, Rota, Galli 4, Mandonico 15. All.: Canali

Casigasa Parre: Dodesini 9, Celeri, Ventre 3, Avallone, Penna 6, Romelli 2, Morandi 6, Dal Verme 4, Sala 2, Bonfanti 8. All. Guerra.

Arbitro: Giudes di Tirano.