LECCO – La Gimar Basket Lecco non si ferma più; con la vittoria contro l’Antenore Energia Padova, i blucelesti agganciano proprio i veneti al terzo posto, a quota 28 punti. Il man of the match è Massimiliano sanna, che si dimostra ancora una volta un acquisto azzeccatissimo del mercato invernale.

Nel primo parziale partono forti i lecchesi, trascinati dalle triple di Sanna in partenza. 23-14 dopo 10 minuti. Il secondo quarto vede il primo tentativo di rimonta dei veneti, ben controllato però dal quintetto di casa, che chiude con un vantaggio di sei punti (42-36).

Nella ripresa allungano ancora i blucelesti, capaci di chiudere con nove punti di margine da gestire negli ultimi 10 minuti (62-53). La gara sembra essere in discesa anche nell’ultimo tempo, con la Gimar che arriva al +16 a 4 minuti dal termine (75-59). Da lì, i padroni di casa si spengono e Padova cerca e per poco non trova la clamorosa rimonta. All’ultima sirena il punteggio recita 75-72, con Lecco che può così festeggiare il momento d’oro e l’aggancio al terzo posto in classifica.

RedSpo

SERIE B GIRONE B 21ª GIORNATA

Gilbertina Soresina-Corona Platina Piadena MG.Kvis 88-109

Gordon Nuova Pallacanestro Olginate-Pontoni Falconstar Basket Monfalcone 85-75

Vaporart Bernareggio-Coelsanus Robur et Fides Varese 88-67

Vega Mestre-Tramarossa Vicenza 89-57

Pallacanestro Crema-Elachem Vigevano 79-77

Juvi Ferraroni Cremona 1952-Rucker Sanve San Vendemiano 61-71 d. 1 t.s.

LTC Sangiorgese Basket-Omnia Basket Pavia 49-68

Gimar Basket Lecco-Antenore Energia Padova 75-72

CLASSIFICA

Vaporart Bernareggio 38, Rucker Sanve San Vendemiano 34, Antenore Energia Padova 28, Gimar Basket Lecco 28, Omnia Basket Pavia 26, Pontoni Falconstar Basket Monfalcone 26, Elachem Vigevano 22, LTC Sangiorgese Basket 20, Vega Mestre 20, Corona Platina Piadena MG.Kvis 18, Juvi Ferraroni Cremona 1952 18, Gordon Nuova Pallacanestro Olginate 16, Tramarossa Vicenza 14, Pallacanestro Crema 12, Coelsanus Robur et Fides Varese 8, Gilbertina Soresina 8.