ANNONE BRIANZA – Amichevole precampionato per la Lecco Basket che al palazzetto di Annone ha affrontato il Basket Como. Entrambe le formazioni parteciperanno al campionato di serie C.

Ne è scaturito un match non entusiasmante con le squadre ancora alla ricerca dell’amalgama e in fase di preparazione che ha visto prevalere di misura e dopo un tempo supplementare le blu celesti di coach Valentina Canali.

Ospiti giunte ad Annone falcidiate dalle assenze ma desiderose di vendere cara la pelle. Si vedono subito tanti errori da ambo le parti con le compagini che devono trovare la giusta alchimia negli schemi. Si arriva all’intervallo con uno score piuttosto basso che segna il 13-13.

Dopo la pausa Lecco sembra prendere il sopravvento nella contesa prendendo un piccolo margine (19-14), ma improvvisamente si spegne la luce per la squadra di Canali che subisce un impietoso 15-0 che spinge le ospiti lariane sul 19-29 sul finire del terzo quarto. Le blucelesti accusano il colpo ma quando decidono di aumentare l’intensità difensiva, la partita si riapre di colpo. Dal 21-29, la squadra di casa fa la voce grossa e piazza un parziale di 16-0 che rimette le cose a posto sul 37-31 a pochi minuti dalla sirena.

Sembra quasi fatta, ma nel finale molti errori dalla lunetta e i canestri di Frontini portano il match all’overtime sul 37-37. Le squadre stremate faticano a trovare la via del canestro e alla fine prevale quella che ha più energie con Lecco che si aggiudica la partita sul 43-40.

In attesa dell’inizio del campionato di serie C previsto per domenica 17 ottobre, la Lecco Basket Women giocherà sabato prossimo alle 18.30 un’altra amichevole in trasferta sul campo dell’Eureka Monza.

Lecco Basket Women – Basket Como 43-40 dts

(parziali: 5-6, 13-13, 21-29, 37-37)

Lecco Basket Women: Scola 4, Capaldo 8, Pozzi 5, Romanò 2, Davide 8, Oddo 8, Nava 2, Greppi, Rota 2, Binda 2, Scumace 2, Mandonico. All.: Canali – Fornaro.

Basket Como: Borloni 9, Madonna, Ghielmi 4, Bassani, Barozzi 14, Palermo 2, Frontini 11. All.: Crugnola.