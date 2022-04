LEGNANO – Terza vittoria nella fase Classificazione per la Lecco Basket Women, che espugna il parquet dell’Aba Legnano dopo un match sofferto. Partita per lunghi tratti in equilibrio dove le lecchesi hanno faticato molto nell’andare a canestro contro un’avversaria inferiore tecnicamente ma determinata nel lottare su ogni pallone.

Lecco prova a prendere il sopravvento alla fine del primo parziale doppiando Legnano sul 8-16, grazie alla vena offensiva di Capaldo, ma nel secondo quarto le milanesi sfruttando i numerosi liberi concessi da un arbitraggio non sufficiente, trovano il sorpasso con il 25-24 dell’intervallo. Partita rognosa per le blucelsti che provano ad allungare nuovamente con la solita cecchina Capaldo, l’unica ad andare a bersaglio con continuità. I suoi 8 punti del periodo spingono le ospiti a chiudere il terzo quarto avanti per 34-30. Nell’ultimo periodo arriva la svolta definitiva della partita con la difesa che non concede più nulla alle legnanesi e l’impatto decisivo di Claudia Oddo, che, dopo aver segnato 2 punti in mezz’ora, mette la sua impronta segnando ben 4 triple e 17 punti in 10 minuti. Il parziale di 9-0 per Lecco è letale per Aba che non riesce più rientrare in partita. La sola Frontini è l’unica a non arrendersi, ma alla fine sono le blucelesti a esultare per una vittoria fondamentale per il proseguimento della stagione.

Le parole di coach Canali spiegano le difficoltà incontrate durante la partita: “Non abbiamo giocato la nostra miglior gara per un approccio con troppa superficialità e leggerezza. La squadra non ha messo in campo la giusta consistenza difensiva, almeno nei primi 20° e in attacco ha faticato tantissimo nel trovare soluzioni equilibrate. Nonostante questo cercheremo di lavorare al meglio in vista della prossima partita”.

La Lecco Basket Women tornerà in campo domenica prossima alle 19 per affrontare in trasferta l’Idea Sport Milano.

A.B.A. Legnano – Lecco Basket Women 39-53 (parziali: 10-16, 25-24, 30-34)

A.B.A. Legnano: Chiara 5, Puzo, Tomio, N. Lonoce 6, Canavesi 6, Gariboldi 9, Gallani, Re Fraschini, Buzzi 2, E. Lonoce, Frontini 11. All.: Praderio.

LBW: Chitelotti, Scola, Capaldo 19, Ropmanò 2, Davide 3, Oddo 19, Nava, Greppi 2, Rota, Galli, Mandonico 8. All.: Canali.

Arbitro: Fiore di Vermezzo (MI)