Convincente affermazione della Lecco Basket Women nell’ultimo test precampionato. Sabato la squadra bluceleste ha affrontato le pari categoria dell’Eureka Monza offrendo una prestazione all’altezza.

Al di là del risultato, che a questo punto della stagione conta relativamente, la squadra ha dimostrato di saper giocare d’insieme con un gioco più fluido rispetto alle ultime uscite che ha portato ad un successo in trasferta per 56-45.

Nonostante gli infortuni di alcune giocatrici, Lecco ha condotto dall’inizio alla fine la gara, sapendo soffrire e resistere nei vari tentativi di rimonta delle milanesi.

Grande soddisfazione per coach Valentina Canali. Ecco le sue parole al termine della gara: “Sono veramente soddisfatta e non certo per il risultato in sé che conta nulla. Le ragazze sono state “squadra”, hanno giocato con energia e applicazione, ma soprattutto col sorriso e l’entusiasmo che ci servono. Se occorreva una reazione dopo la prestazione deludente con Como, questa è arrivata. Sono state compatte in un momento di difficoltà dovuto ai numerosi infortuni che ci hanno colpito, e direi che complessivamente ci siamo divertite a giocare insieme a basket. Questo ci deve servire da carburante per affrontare l’ultima settimana di preparazione in vista dell’esordio in campionato”.

Dove deve migliorare la squadra?

“Sicuramente tenere alta la concentrazione difensiva, sia sulle regole tattiche che sul posizionamento, per toglierci quelle distrazioni e leggerezze che le avversarie sanno sempre punire. In attacco abbiamo fatto cose buone, dobbiamo insistere nelle letture sui blocchi e nell”uno contro uno. Ora testa al campionato!”

Eureka Monza-Lecco Basket Women 45-56

(parziali 9-15, 26-32, 39-43)



Lecco Basket Women: Scola 11, Capaldo 6, Pozzi, Romanò 1, Davide 8, Magni, Nava 5, Greppi 16, Rota 2, Scumace 7. All.: Canali.

Domenica prossima alle 18 il debutto nel campionato di serie C. Al palazzetto di Annone arriverà la Virtus Mantova.