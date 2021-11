TRESCORE BALNEARIO (BG) – Quarta vittoria stagionale per la Lecco Basket Women, la prima in trasferta ottenuta sul campo delle giovani del Trescore Balneario e primato in classifica consolidato.

Partita dai molti volti con le lecchesi che giocano a corrente alternata facendo vedere delle ottime cose, ad altre meno brillanti. Una partita che all’inizio del quarto periodo sembrava chiusa sul 31-47 ma che nel finale ha rischiato di riaprirsi con il ritorno di Trescore arrivato sino a -5 che poi è stato contenuto grazie alla difesa con palle recuperate e liberi per il 45-53.

Parte subito forte la squadra lecchese con grande intensità trovando canestri con Capaldo e Mandonico per un mini break che vale il 13-4 del 5′. Trescore formazione giovane, gioca a memoria e in velocità e nonostante gli errori al tiro, riesce a restare aggrappata al match con i punti di Finazzi e le folate di Tall. Lecco conserva quel margine di vantaggio anche nel secondo periodo con Capaldo in fiducia, ma pesano gli errori da fuori e si arriva all’intervallo sul 18-25. Alla ripresa le ospiti partono ancora con una grande Capaldo che infila subito 4 punti, ma anche il resto della squadra è in fiducia con Davide sia ai liberi, che da sotto che fa canestri importanti. Il vantaggio tocca il + 18 (23-41) quasi alla fine del terzo parziale con la difesa che tiene bene. La partita sembra in discesa per la Lecco Basket Women ma bastano pochi minuti per rimettere in corsa le avversarie con errori al tiro e difesa che non riece a contenere Finazzi. Si arriva così al finale con il fiatone sul 45-50, ma poi la partita ritorna nelle mani di Oddo e compagne che controllano la partita sino alla sirena finale.

Sabato prossimo altra trasferta sul campo della Pallacanestro Cappuccinese (ore 20.45)

Don Colleoni Trescore – Lecco Basket Women 45-53

(parziali: 8-16, 18-25, 29-44)

Don Colleoni Trescore: Cortesi 2, G. Cantù 3, Finazzi 15, S. Cantù 2, Forese 2, Belem, Facchinetti, Rossini 10, Parimbelli 2, Tall 4, Rota 4, Bassani 1. All.: Strazzulla.

Lecco Basket Women: Capaldo 20, Romanò 3, Davide 16, Magni 1, Oddo 4, Nava, Greppi, Benzoni 2, Rota, Scumace, Mandonico 8. All.: Canali.

Arbitro: Finazzi di Chiuduno.