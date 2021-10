ANNONE BRIANZA: Vince al debutto in serie C la Lecco Basket Women superando la Virtus Mantova per 67-55. Gara emozionante vista al palazzetto di Annone con le lecchesi padrone del campo per 20′ abili nell’andare a canestro con continuità e soprattutto determinate su tutti i lati del campo.

Un’indemoniata Nava è un cecchino infallibile dal perimetro (15 punti nel primo tempo) supportata anche dalle compagne. All’intervallo le blucelesti sono avanti per 38-24, ma dopo la pausa inizia un’altra partita. Dopo il canestro di Greppi del 40-24, Mantova grazie alla difesa a zona piazza un incredibile parziale di 15-0 che porta al 40-39 del 28′. Tutto da rifare per la squadra di Canali che finisce il parziale con un risicato 42-39 con i liberi nel finale di Nava. Ultimi 10′ palpitanti con le lecchesi che schierano a loro volta la zona e provano a scappare nuovamente con una grande intensità. Il break di 10-0 è una manna dal cielo per la Lecco Basket Women che sul 52-39 del 35′ riesce a gestire la partita senza altri scossoni. Mantova smette di segnare e le blucelesti possono così festeggiare la loro prima vittoria stagionale.

Grande euforia nelle parole di coach Valentina Canali: “Voglio fare i complimenti alle ragazze, a quelle che hanno giocato e quelle che purtroppo non hanno potuto farlo per guai fisici. Esordire in un campionato per noi nuovo, quasi due anni dopo l’ultima gara ufficiale con diversi elementi fermi ai box per infortuni e giocatrici non al meglio per problemi fisici non era facile. Le ragazze hanno saputo unirsi e sfoderare una prestazione di grande volontà e coesione e in alcuni momenti anche di discreta qualità tecnica. Si meritano questa vittoria che è tutta per loro”.

Poi il coach bluceleste si sofferma sull’analisi del match: “Abbiamo giocato un primo quarto pazzesco di energia e concentrazione con percentuali al tiro importanti. Nel secondo siamo un po’ calate ma rimaste aggrappate alla partita. Purtroppo nel terzo quarto che è da dimenticare, abbiamo avuto difficoltà nel trovare soluzioni in attacco che ci ha fatto disunire anche nella difesa. Il passaggio a zona ci ha permesso di trovare qualche recupero difensivo e siamo riuscite a trovare la lucidità persa migliorando le scelte in attacco. Alla fine abbiamo stretto i denti e portato a casa il risultato per regalare il successo al nostro presidente Benzoni”.

Lecco Basket Women – Abc Virtus Mantova 67-55

(parziali: 27-12, 38-24, 42-39)

Lecco Basket Women: Scola 3, Capaldo 6, Pozzi 12, Romanò, Davide 7, Nava 17, Greppi 17, Benzoni 1, Rota 2 Binda, Scumace 2. All.: Canali – Fornaro.

Abc Virtus Mantova: Scandola 6, Zapparoli 5, De Stefani, Asan 15, Riccò 2, Zamboni, Benedini 9, Ait el Kadi, Pastore 15, Ponchini 3. All.: Grilli.

Arbitro: Avagliano di Merate.