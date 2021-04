LECCO – Riprende l’attività sportiva della Lecco Basket Women. “Dopo aver atteso pazientemente il miglioramento della situazione epidemiologica e le successive decisioni delle autorità governative – spiegano dalla società – siamo ora pronti per ricominciare”.

Si respira quindi entusiasmo, anche nella parole del presidente Paolo Benzoni: “Dopo una lunga attesa possiamo tornare a stare insieme in palestra e vedere le nostre ragazze in bluceleste dare sfogo alla loro grande passione, non vediamo l’ora di sentire di nuovo il rumore dei palloni e la voce squillante della nostra allenatrice Vale. Ci stiamo dedicando per organizzare al meglio la prossima stagione; il sogno rimane sempre quello di poter svolgere l’attività nel palazzetto della nostra città. C’è tanta voglia da parte di tutti noi di riprendere e di tornare a rivivere tutto quello che fa parte del nostro mondo sportivo e non, tornando quindi anche a passare momenti insieme con le gambe sotto al tavolo”.

Dopo lo stop forzato dello scorso ottobre, torna a parlare anche coach Valentina Canali, che si lascia andare ad un energico: “finalmente!” Le sue dichiarazioni sono piene di speranza verso il futuro, quando “ritorneremo in campo con delle sedute di allenamento dopo lo stop dello scorso autunno. In quel periodo siamo rimasti tutti con l’amaro in bocca per un nuovo corso appena partito e bloccato sul nascere, certi che sarebbe stata una stagione coinvolgente. Ora vogliamo ritrovarci e riscoprire il piacere di divertirsi e fare pallacanestro insieme, iniziando a seminare qualcosa per la prossima stagione”. Una stagione che si prospetta interessante, dal momento che “stiamo lavorando già da alcune settimane per un progetto di crescita che ci porti a diventare una realtà sempre più credibile sul territorio. La società vorrebbe formalizzare la propria iscrizione alla serie C, perché crediamo che il gruppo sia valido; questo potrà essere un viatico ad una crescita su più fronti, anche in termini di collaborazioni”.

Una crescita che necessita di spazi, energie, e risorse ed è per questo che “abbiamo contattato alcune giocatrici di categoria anche superiore, che verosimilmente vedremo appunto a giugno, e stiamo lavorando per individuare gli spazi palestra adeguati”. Insomma, le premesse ci sono tutte: “C’è fermento e voglia di fare le cose per bene, di provare a fare quel salto di qualità in più; di questo devo dire grazie a Paolo e Mauro che mi stanno supportando con grande entusiasmo” conclude Canali.

In attesa di sapere se la richiesta sarà accolta in Federazione, coach Canali rivolge una pensiero alle giocatrici: “Da ultimo, voglio spendere una parola per le mie ragazze, che in questi mesi non hanno mai smesso di tenersi in allenamento in modo individuale e di gruppo, con sedute di lavoro condivise online, dimostrando spirito di gruppo e voglia di esserci, e questo lo apprezzo molto. Ho sentito tutte le ragazze personalmente e ho trovato veramente un grande desiderio di ripartire e ritrovarsi, e questo ha dato una sensazione estremamente positiva. Non vedo l’ora di tornare sul campo con tutte loro e riprendere da dove ci siamo lasciate, e che possa essere davvero un nuovo, definitivo inizio”.