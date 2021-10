LECCO – Entra in vigore questa sera, venerdì 1° ottobre, e resta in vigore fino a venerdì 1° novembre l’ordinanza contingibile e urgente riguardante la somministrazione e il consumo di alcolici in viale Turati e piazzale dei Cappuccini.

Il provvedimento istituisce in viale Turati e piazzale dei Cappuccini dalle 22 alle 6 del giorno successivo il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi, di vendita per asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione da parte di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici e di detenzione su suolo pubblico o aperto al pubblico di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o di metallo.

L’ordinanza dispone inoltre, sempre in viale Turati e piazzale dei Cappuccini, il divieto di consumo su suolo pubblico o aperto al pubblico di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione dalle 19 alle 6 del giorno successivo.

“Un intervento, quello messo a punto con questo provvedimento, che si colloca all’interno di un intero sistema di azioni volte a contrastare, nell’immediato, e a prevenire, nel medio e lungo termine, episodi analoghi a quelli recentemente verificatisi – sottolineano il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore alla Coesione sociale Simona Piazza -. L’ordinanza da sola non sortirebbe infatti alcun effetto se non fosse accompagnata dall’intensificazione dei controlli da parte di tutte le forze dell’ordine, da un’azione aggiuntiva volta alla manutenzione, all’igiene (anche con riguardo alla raccolta dei rifiuti) e al decoro complessivo, oltre che a iniziative di educazione preventiva fondamentali. Ma accanto a queste misure necessarie, e dovute, adottate dalle istituzioni, è fondamentale e imprescindibile la collaborazione di tutti, della popolazione, dei cittadini residenti e degli esercizi commerciali, perché è proprio attraverso questa collaborazione che raggiungeremo insieme l’obiettivo comune”.