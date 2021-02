LECCO – Solo uno spavento per la ragazza di 18 anni scontratasi con la sua Fiat 500 contro un’altra auto dello stesso modello in via Giuseppe Giusti, nel rione di Belledo.

Alle 14 allertata la Croce rossa per assistere la giovane automobilista, sul posto anche la polizia locale di Lecco per i rilievi del caso. Fortunatamente la situazione non era grave e si è disposto un codice verde.

Ancora al vaglio degli agenti la dinamica del sinistro che ha portato l’auto grigia a colpire l’altro veicolo, che si trovava in sosta a lato della carreggiata.