LECCO – In seguito al rinvenimento di alcune porzioni di roccia sul sentiero che sale dal vecchio borgo del rione di Belledo alle località Carbonera e Neguggio, è stato disposta la chiusura al transito pedonale del tratto superiore del sentiero, identificato con il numero 24 nella Rete escursionistica Lombarda, per un periodo di 30 giorni per consentire le attività di ricognizione della parete e la successiva messa in sicurezza del sito.

La parte interessata alla chiusura riguarda il tratto successivo all’ultimo bivio presente per la località Carbonera e per una lunghezza di circa 200 metri.