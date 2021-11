LECCO – Resi noti i meritevoli della Civica Benemerenza della Città di Lecco: sono Annamaria Formigoni, Giuliano Maresi e Mario Romano Negri le figure selezionate tra le candidature sottoposte alla Commissione.

A sceglierli la conferenza dei capigruppo composta dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, dal presidente del Consiglio comunale facente funzioni Andrea Corti, dal vicepresidente e dai capigruppo consiliari.

Potrà far discutere la scelta di attribuire la benemerenza alla sorella del ‘Celeste’, la quale da educatrice ha sempre sostenuto l’innocenza del governatore sebbene proprio in questo momento stia scontando cinque anni e dieci mesi di pena per corruzione. Inoltre, a sancire la vicinanza formigoniana dell’attuale amministrazione Gattinoni, vi è l’assessore Giovanni Cattaneo, oggi braccio destro del sindaco ma in passato portavoce dello stesso presidente regionale e fondatore di Radio Formigoni.

Anna Maria Formigoni è la sorella dell’ex presidente della Regione Roberto, e per 34 anni è stata direttrice della scuola ‘Pietro Scola’ di Rancio.

Giuliano Maresi ha 81 anni, membro del Cai e rei Ragni, ha grandi imprese alpinistiche alle spalle e, più recentemente, a lui si deve il completamento del tratto Lecco-Abbadia del Cammino del Viandante.

Mario Romano Negri, comasco classe 1939, è entrato nel 1995 della Commissione centrale di beneficienza di Fondazione Cariplo. Sua creatura la Fondazione di Comunità: fondò nel 1999, e ne rimase presidente fino allo scorso anno, la Fondazione della Provincia di Lecco, prima in Italia nel suo genere.

