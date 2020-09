LECCO – Primi giorni di lavoro per il Lecco Calcio a 5 sotto la guida del nuovo mister Pablo Parrilla, ovviamente nel rispetto del protocollo anti Covid diramato dalla Figc, così da ridurre al minimo il rischio di contagio.

Ore di duri allenamenti attendono i blucelesti, per iniziare a mettere “benzina“ nelle gambe e conoscere l’idea di futsal dello stimato tecnico argentino. Il tutto all’insegna dell’entusiasmo e della voglia di crescere, in vista dell’atteso ritorno in campo nel campionato di Serie B, previsto per sabato 17 ottobre.

Una nuova stagione è quindi iniziata, con la speranza da parte della dirigenza di poter regalare grandi soddisfazioni: “Si ricomincia con una nuova avventura e non posso che esserne felice ed emozionata – spiega il presidente Alina Ionel -. È un anno particolare a causa di questo virus che ha cambiato la vita di tutti noi, quindi dovremo seguire le relative regole con la massima attenzione per far di essere noi a dare il buon esempio agli altri. Porgo un sentito ringraziamento agli sponsor che ci sostengono e faccio un in bocca al lupo a tutti i ragazzi, allo staff e ai dirigenti, con l’augurio che questa stagione non porti solo risultati sportivi positivi ma rafforzi anche lo spirito di amicizia e solidarietà che ci deve essere in una vera squadra”.

Nel precampionato, il Lecco parteciperà a due importanti triangolari amichevoli, sabato 26 settembre a Mantova sfidando i padroni di casa di Serie A e l’Hellas Verona di Serie B, e sabato 3 ottobre a Genova contro i locali del Cdm Genova di Serie A e il Milano C5 di Serie A2.