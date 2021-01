LECCO – È online un questionario per migliorare i servizi bibliotecari, si tratta di una indagine per mantenere vivo e attivo il contatto delle biblioteche pubbliche con la loro comunità perché, anche se gli spazi delle biblioteche sono stati chiusi per le misure anti Covid, il rapporto con le persone non si è mai interrotto.

Cliccando su questo link e rispondendo alle domande si potrà contribuire a migliorare il servizio offerto. La ricerca è condotta da Rete delle Reti per tutte le biblioteche pubbliche italiane, in collaborazione con Associazione Italiana Biblioteche e con la direzione scientifica di Biblab – Laboratorio di biblioteconomia sociale e ricerca applicata alle biblioteche.