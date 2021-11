LECCO – Un meritato quinto posto dietro le formazioni più forti del girone per gli Esordienti 2010 dell’Aurora San Francesco allenati da Nando Napolitano, Domenico Perri, Arturo Lettieri e Massimo Mauri che vincono 3 -1 contro la formazione del Valle San Martino di Calolzio. Vincono anche i Pulcini misti 2011/2012 allenati da Michele Scotto e Lorenzo Losi in trasferta contro il G.S.O. Zanetti per 2-1. Bene anche i Primi Calci 2013 dei mister Vittorio Mazzoleni, Vittorio Frantuma, Roberto Arrigoni e Francesco Mazzei che in casa sconfiggono il Sala Galbiate per 3 – 1.

Contro il Valle San Martino in trasferta, l’Aurora San Francesco Esordienti 2010 ha giocato su un campo sintetico bellissimo, con misure ottimali per calcio a 9, unico neo: illuminazione non ottimale. Dopo un inizio di partita totalmente sotto tono, demotivati e svogliati dove probabilmente la conoscenza della classifica ha contribuito a sottovalutare l’avversario, il primo tempo si è chiuso con il risultato di 0-0. Nell’intervallo, l’allenatore Napolitano ha cercato di motivare il gruppo e cambiato tutta la squadra, avendo a disposizione 19 ragazzi. La partita ha cambiato da subito letteralmente volto ed è venuto fuori il bel gioco, tante occasioni e un aggressività spettacolare tale da chiudere i successivi due tempi sul 3-0 e 2-1 a favore dei ragazzi bianco – rossi. Pur perdendo gli shootout, i 2010 conquistato 3 punti che fanno molto bene alla classifica portandli al 5° posto.

Sconfitti gli Esordienti 2009 allenati da Carlo Roveda, Claudio Pensotti, Massimo Vanossi e Paolo Piveri nella partita in trasferta con la forte formazione della Futura 96 per 1-3 se pure con risultati parziali di misura giocando solo un brutto secondo tempo. Parziali: primo tempo 1-1, secondo tempo 3-1, terzo tempo 1-0.

Ottima prestazione dei Primi Calci 2013 in casa con il Sala Galbiate. I bambini stanno diventando sempre più squadra ed aumentano le buone giocate senza dimenticare mai il divertimento e l’importanza dello stare insieme. Veramente bravi contro una buona squadra. Risultati: 6-0 3-2 e 2-2. Punteggio finale 3-1.

Nella sesta di campionato i Pulcini Misti 2011/2012 in trasferta contro l’Or. Zanetti nel derby rionale tra due formazioni con la stessa classifica, i bambini di Viale Turati crescono, si muovono velocemente sul campo anche se gli spazi per passare non sono molti. La partita si decide al terzo tempo dove l’Aurora ha una reazione immediata al gol della Zanetti. I padroni di casa si rilassano e concedono la possibilità ai bianco – rossi di ribaltare il risultato con un deciso cambio di passo, che dimostra consapevolezza di mezzi. Primo tempo 1-0, secondo tempo 0-1, terzo tempo 2-1. Risultato finale 1-2 a favore dell’Aurora San Francesco.