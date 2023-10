LECCO – Controlli su tutto il territorio per i Carabinieri di Lecco, che negli scorsi giorni sono stati impegnati nella repressione dei reati predatori, in materia di sostanze stupefacenti, e nel ripristinare la legalità all’interno di aree pubbliche e/o private.

Nel corso delle attività, oltre ai servizi di controllo alla circolazione stradale e in prossimità di stazioni ferroviarie, sono stati presi in esame il campo nomadi in località “Bione”, le aree di parcheggio in “Largo Caleotto” e alcuni esercizi di viale Turati.

Nel primo caso sono stati identificate 20 persone, tra cui due non domiciliate in centro ma in transito. Al Caleotto identificati 10 giovani, mentre in viale Turati i Carabinieri hanno identificato altre 30 persone.