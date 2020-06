LECCO – Il “Bione” riaprirà entro fine mese. La “In Sport”, gestore del centro sportivo cittadino, e l’assessore Roberto Nigriello si sono presi il tempo necessario per rendere agibile in sicurezza la struttura comunale e finalmente c’è una data per gli sportivi.

Il 29 giugno torneranno disponibili gli impianti esterni, in totale sicurezza per il personale e per gli utenti. Ci vorrà qualche giorno in più – si parla di luglio – per la piscina, la palestra ed il palazzetto. Una volta riaperto però, per quest’anno il “Bione” non chiuderà nel mese di agosto.

Una tempistica che non ha risparmiato critiche all’assessore, giunte soprattutto dalla Lega che ha evidenziato come, a differenza del centro comunale, le altre palestre della città abbiano aperto ben prima, discorso valido anche per gli altri impianti sportivi in mano alla “In Sport”