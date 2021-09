LECCO – Non c’è stato alcun abuso edilizio sotto alle tribune del Bione dove il Rugby Lecco aveva basato la propria club house.

A cinque anni dall’indagine che aveva messo in imbarazzo la giunta Brivio la verità giudiziaria assolve Sergio Tosi, gestore del centro sportivo comunale, e Stefano Gheza, presidente del sodalizio e all’epoca anche assessore cittadino allo Sport.

Era infatti l’inizio del 2017 quando la commissione comunale di vigilanza pubblico-spettacolo indicò un presunto abuso edilizio negli spazi sotto le tribune del campo principale, dove il Rugby Lecco aveva ricavato una cucina, un salone per somministrare alimenti e una piccola palestra. Per evitare polemiche Gheza lasciò l’incarico politico e difese in Tribunale la buonafede della società sportiva che rappresentava.

Durante il processo non sono state portate prove sui lavori effettuati nella club house e un tecnico dipendente della società che gestiva il centro sportivo ha confermato che dal 2007 al 2019 non sarebbero stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria né dal gestore né dalle realtà sportive, né tantomeno dal Comune.

Il pubblico ministero Mattia Mascaro ha chiesto l’assoluzione dei due imputati per tenuità del fatto, posizione condivisa anche gli avvocati difensori. Il giudice Giulia Barazzetta ha quindi assolto Tosi e Gheza per non aver commesso il fatto.

RedGiu

