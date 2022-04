LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti con una squadra SAF e l’elinucleo di Malpensa con l’ AW 139 Drago Vf 150 per soccorrere un escursionista bloccato a circa 1700 metri d’altezza. Un “codice verde”, e tramite tecniche alpinistiche è stato portato in una zona dove l’elicottero ha verricellato il malcapitato per poi riportarlo a valle in sicurezza.