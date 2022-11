LECCO – Una domenica pomeriggio spensierata con attività a tema ludico e panettone. Domenica 11 dicembre al Circolo Libero Pensiero di Lecco torna la 6ª edizione di BoardGames Christmas, l’annuale appuntamento con la festa di Natale all’insegna dei giochi da tavolo da passare con amici e in famiglia organizzato da Lario Ludens.

Come tradizione si potranno giocare giochi da tavolo, dai classici alle ultime uscite. I soci Lario Ludens saranno a disposizione per giocare e spiegare le regole di qualsiasi gioco. “Come ogni anno BoardGames Christmas è un pomeriggio aperto a tutti: sia neofiti che appassionati dei giochi da tavolo, dagli adulti alle famiglie con bambini – spiegano gli organizzatori dell’evento. – Si potranno testare giochi in vista degli acquisti natalizi, e ci sarà musica, giochi e intrattenimenti adatti a tutte le età”.

Il pomeriggio inizia alle 14:30 al Circolo Libero Pensiero di Lecco con giochi da tavolo e dimostratori a disposizione. Nel corso del pomeriggio ci saranno per tutti dolci natalizi, intrattenimenti a tema ludico, pizza e per concludere l’Asta Tosta, l’asta di giochi dove chiunque può portare un gioco da mettere all’asta e cercare un affare aggiudicandosi

un gioco per pochi euro.

Per maggiori informazioni visitare la pagina web www.larioludens.it o la pagina Facebook dell’associazione www.facebook.com/larioludens.