LECCO – Entra nel vivo l’attesa per i Campionati Italiani di Bob a 2, in programma dal 22 al 28 febbraio a Igls (Innsbruck, Austria). MSP Italia, con il Comitato Interprovinciale di Lecco Como e Sondrio, annunciare la partecipazione alla competizione di un equipaggio affiliato: a scendere in pista e a portare in alto i colori della MSP Academy saranno il pilota, Marco Farina (diciottenne con alle spalle una partecipazione alle Olimpiadi Giovanili 2020) e il giovane e promettente frenatore mandellese Lorenzo Conti.

I due giovani gareggeranno nella kermesse italiana tramite l’associazione Asd Bob Cristallo, storico Club Milanese di specialità. In queste ultime settimane che precedono l’evento, a seguire l’equipaggio negli allenamenti tecnici, ci sarà il team di istruttori MSP Academy composta dagli ex-atleti internazionali Christian Colombo, Paolo Farina (padre di Marco) e Claudio Cavosi.

La partecipazione a questa competizione di livello nazionale si prefigge l’obiettivo di rilanciare la pratica di questa disciplina insieme all’interesse verso i suoi atleti e appassionati. MSP Academy rimane a disposizione di tutti quegli atleti, over 14, che vogliono cimentarsi in questa esperienza ad alti livelli.