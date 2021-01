BORMIO (SO) – Grado di pericolo valanghe marcato sulle Alpi Retiche, forte sulle Orobie Centrali. L’informazione è diffusa dal centro nivometeorologico di Arpa Lombardia dalla sede di Bormio. Il livello di guardia arancione è dovuto a venti in quota molto forti da nord e alla neve ventata.

GRADO DI PERICOLO: 3 MARCATO

Su molti pendii ripidi oltre il limite del bosco in presenza dei nuovi e diffusi lastroni sarà possibile provocare distacchi di medie e grandi dimensioni già con debole sovraccarico. Possibili scaricamenti e distacchi a lastroni nelle zone sottovento con valanghe generalmente di medie dimensioni, localmente lungo i percorsi abituali anche grandi. A quote medio-basse possibili distacchi di movimenti lenti del manto nevoso in atto (bocche di balena). La neve fresca presenterà un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi.

GRADO DI PERICOLO: 4 FORTE

Su molti pendii ripidi oltre il limite del bosco in presenza dei nuovi e diffusi lastroni è probabile provocare distacchi di grandi e molto e grandi dimensioni già con debole sovraccarico. Possibili scaricamenti e distacchi a lastroni nelle zone sottovento con valanghe grandi e molto grandi dimensioni lungo i percorsi abituali. A quote medio-basse possibili distacchi di movimenti lenti del manto nevoso in atto (bocche di balena). La neve fresca è debolmente consolidata sulla maggior parte dei pendii ripidi.