LECCO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una autopompa in via Ticozzi, a Lecco, per la fuoriuscita di ossigeno da un pacco bombole, trasportato su autocarro autorizzato.

La squadra in posto grazie alle conoscenze NBCR ha potuto in prima arrivo valutare a distanza i materiali trasportati dal veicolo tramite la colorazione delle Ogive e il pannello arancio ONU/KEMLER.

Un operatore NBCR con strumento multigas si è avvicinato intercettando la perdita e mettendo in sicurezza il veicolo con il suo carico.