LECCO – Al via dal 13 ottobre la possibilità di richiedere il bonus bollette per luce e gas. La misura una tantum, nell’ambito di Lecco Solidale, riconosce ai cittadini residenti a Lecco un contributo fisso per affrontare il caro bollette.

Potranno accedere al contributo i lecchesi con: Isee inferiore o uguale a 12.000 euro; Isee corrente nel caso in cui si sia verificata una variazione della situazione lavorativa per almeno un componente del nucleo o una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’Isee ordinario; con una fornitura attiva di luce e gas.

Il valore del contributo, calcolato in base al valore Isee del richiedente, è pari a 250 euro con Isee da zero a 7.500 euro e a 150 euro con Isee da 7.500,01 euro a 12.000 euro.

> A questo link la modalità di presentazione della domanda