LECCO – La Strada Statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Lecco Bione e Isella, per la presenza di un ostacolo in carreggiata al km 49.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamenti su questa pagina.