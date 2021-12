Cara Lecconews, l e ordinanze punitive preventive – come lo è quella del Sindaco di Lecco Gattinoni con il suo divieto di vendita, detenzione e consumo di alcolici e pure acqua e bevande per l’ultimo dell’anno – sono vigliaccate e mancanza di rispetto.

Questa, peraltro nel solo centro e poco oltre, è di una paternalistica arrogante bullaggine che dovrebbe imbarazzare in primis gli elettori stessi del Sindaco.

Discriminate, e pure coi margini di danno agli esercizi commerciali in maniera arbitraria, tu di queste vie non vendi nulla, tu di queste altre, anche se a 2 metri 2, vendi quello che ti pare.

In via L.da Vinci no, in via Aspromonte si.

In via Raffaello ti multano per centinaia di euro, in via Caprera si strappano bottiglie per lo stesso valore.

Se provi a bere nel bar in Piazza Manzoni ti portano nella caserma dei caramba li a due metri sul Corso Martiri, se bevi nel bar davanti alla stessa caserma é probabile che ci trovi anche qualcuno di loro.

Alle Meridiane non puoi comprare alcolici o acqua in bottiglia.

All’Ipermercato sopra puoi riempire tutti i carrelli.

Sul Lungolago disturbi il presepe a grandezza naturale e per tutela del decoro urbano non puoi bere nulla.

In via Azzone Visconti se bevi poi puoi pisciare pure sui muri.

In Centro nel salotto buono non si beve perché poi se tra su de cioc e non è un bel vedere…

A Germanedo puoi andare anche in coma etilico che chissenefrega, poi l’ospedale è pure lì vicino.

Sul viale Turati no, in Piazza Cappuccini sì.

E via di questo passo…

L’espetto seriamente più ridicolo e indecoroso è che Gattinoni con questa ordinanza esplicita che non ha fiducia nei cittadini, gli stessi a cui ha chiesto fiducia quando era candidato.

Forse, a questo punto, ha ragione lui.

Buon anno irresponsabili!

Paolo Trezzi

