LECCO – È ancora possibile richiedere il buono spesa destinato all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità messo a disposizione dall’iniziativa “Lecco solidale”, che si inserisce nell’ambito delle “Misure urgenti di solidarietà alimentare” introdotte dal DL 154/2020, con un’attenzione particolare ai negozi presenti nei vari rioni della città.

L’amministrazione comunale, infatti, con delibera del 3 giugno, ha deciso di prorogare ancora per tutto il mese di giugno la possibilità, per i cittadini in possesso dei requisiti che non avessero ancora presentato richiesta, di accedere ai buoni spesa. Contestualmente è stato anche prorogata la scadenza per l’utilizzo dei voucher al 31 agosto.

I buoni spesa sono erogati sotto forma di voucher cartacei da 20 euro e possono essere spesi per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, farmacie e parafarmacie incluse, in tutti i punti vendita che dal mese di gennaio 2021 hanno aderito alla proposta “Lecco solidale”.