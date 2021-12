LECCO – In attuazione della DGR 4443/2021, con la quale Regione Lombardia prevede l’erogazione di un assegno una tantum per un importo pari a 200 euro quale riconoscimento del lavoro di assistenza fornito dal caregiver familiare, l’Ambito Distrettuale di Lecco ha disposto i criteri di assegnazione delle risorse: destinatari sono le persone in possesso dei requisiti per accedere alla misura B2 per almeno tre mesi consecutivi nel corso del 2021 e che si avvalgono di un caregiver familiare.

I diretti interessati (o i loro familiari, conviventi, tutori o amministratori di sostegno) sono invitati a presentare una specifica istanza entro le 12 del 26 gennaio 2022 in forma digitale o cartacea secondo le modalità descritte nell’avviso pubblicato sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Lecco a questo collegamento.

In caso di particolari difficoltà nella compilazione o nell’invio telematico, è possibile ricevere supporto telefonico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ai numeri 0341 481235 (Punto Informativo e di Orientamento), 0341 481508 (Équipe 1 Servizio Famiglia e Territorio), 0341 481421 (Équipe 2 Servizio Famiglia e Territorio), 0341 481547 (Équipe 3 Servizio Famiglia e Territorio) e 0341 481542 (Servizi Integrati per la domiciliarità).