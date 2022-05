LECCO – In tilt la viabilità del centro Lecco nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 maggio, a causa, presumibilmente, della perdita di olio da parte di un autobus cittadino. Alcune delle principali arterie stradali sono infatti ora chiuse al traffico, consentito solamente ai mezzi pubblici e a quelli del soccorso.

Stando alle segnalazioni, sarebbe interdetta alle vetture la zona in prossimità della rotonda del liceo scientifico G.B. Grassi, passando poi per via Volta, via Sassi fino a via Digione.

Dopo oltre due dall’accaduto, sarebbe ora al lavoro la ditta per il ripristino del manto stradale.

Ulteriori informazioni non appena disponibili.