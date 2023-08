LECCO – “Caccia alla sperada – Il tesoro dei Promessi Sposi”: il 17 settembre va in scena uno speciale urban game a squadre attraverso i luoghi del romanzo manzoniano.

Prosegue la rassegna “Una città per Manzoni” per celebrare il 150° anniversario dalla morte dello scrittore, organizzata dal Comune di Lecco – Assessorato alla Cultura/Si.M.U.L. Domenica 17 settembre i luoghi della città di Lecco resi celebri dal romanzo I Promessi Sposi diverranno il palcoscenico su cui si svolgerà una inedita ed originale caccia al tesoro, urbana e digitale, dal titolo “Caccia alla sperada – Il tesoro dei Promessi Sposi”.

Ideata da Teka Edizioni ed inserita tra i progetti speciali della rassegna “Una città per Manzoni”, organizzata dal Comune di Lecco – Assessorato alla Cultura/Si.M.U.L. in occasione del 150º anniversario dalla morte dello scrittore, questa caccia al tesoro ha l’obiettivo di avvicinare persone di tutte le età e cultura alla scoperta della città di Lecco e del patrimonio culturale e artistico legato all’opera manzoniana.

Grazie all’ausilio di una apposita app, verrà chiesto ai partecipanti di visitare ed esplorare alcuni luoghi iconici di Lecco presenti nel romanzo I Promessi Sposi. I partecipanti dovranno dividersi in squadre da un minimo di due a un massimo di cinque persone. Al momento della partenza ogni squadra riceverà il kit che le consentirà di svolgere la competizione che prevede il completamento delle prime 5 tappe entro la mattinata. A tutti i concorrenti resterà in omaggio la scatola per completare il gioco autonomamente in seguito, oltre a un’ulteriore piacevole sorpresa.

Lo scopo del gioco è di scoprire e risolvere tutti gli enigmi e puzzle ideati dai collaboratori ed esperti Si.M.U.L. al fine di scovare per primi il fantomatico tesoro della sperada, dal nome della tipica acconciatura femminile in uso in Brianza dal diciassettesimo fino agli inizi del ventesimo secolo circa, che ha caratterizzato l’iconografia di Lucia. Per partecipare non è richiesta nessuna conoscenza specifica o abilità particolare, soltanto un sano spirito competitivo e la voglia di mettersi in gioco.

Il ritrovo per chi voglia partecipare è previsto per le 9 a Villa Manzoni. Le iscrizioni al gioco (squadre da 2 a 5 giocatori) si ricevono per mail a: prenotazioni@manzonilecco150anni.it. La partecipazione è gratuita.