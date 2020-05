LECCO – “Caccia alla tua città” è una iniziativa promossa dal progetto Piedibus dell’assessorato all’Ambiente e ai Trasporti del Comune di Lecco e organizzato dalla Cooperativa Eco86, con la finalità di scoprire luoghi curiosi o simbolici dei quartieri dalla città di Lecco.

La “caccia” si rivolge ai bambini iscritti alle scuole primarie lecchesi, che dovranno muoversi a piedi o in bicicletta all’interno del proprio quartiere accompagnati da un membro del proprio nucleo famigliare. Ogni squadra partecipante iscritta dovrà trovare settimanalmente, per tre settimane consecutive, un determinato luogo sito all’interno o nella vicinanze nel proprio quartiere e identificato da un “foto indizio” che verrà pubblicato sul sito www.eco86.it entro le 24 di ciascuna domenica, a partire da domenica 24 maggio.

Una volta identificato il luogo da trovare, i partecipanti dovranno recarsi nel posto indicato per fotografarlo, avendo cura di ritrarre anche un membro della famiglia. La foto andrà inviata insieme all’indicazione del suo indirizzo entro ciascun venerdì all’indirizzo di poste elettronica info@eco86.it oppure via WhatsApp al numero 337 1072674, specificando il codice identificativo fornito all’atto dell’iscrizione, da effettuare entro e non oltre venerdì 29 maggio, specificando il quartiere per cui si intende partecipare. Ogni settimana saranno infatti pubblicate sul sito undici differenti fotografie riferite agli undici quartieri lecchesi nei quali sono collocate le scuole primarie.

Tutte le squadre che individueranno tutti e tre i luoghi misteriosi nelle tre settimane, parteciperanno all’estrazione di una bicicletta e riceveranno una mascherina lavabile per ogni bambino partecipante, che potrà essere ritirata allo sportello della Segreteria Piedibus, con le modalità che saranno rese note sul sito www.eco86.it. Il regolamento completo a questo collegamento.