LECCO – Trovato riverso a terra vicino alla sua moto semidistrutta, un 21enne di Mandello si trova in Rianimazione.

A notarlo, la scorsa notta in viale Montegrappa, a Lecco, un passante che ha subito chiamato i soccorsi. Il giovane avrebbe riportato un trauma cranico, motivo per il quale dopo il ricovero al vicino ospedale ‘Manzoni’ è stato sedato.

Tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente. Il centauro potrebbe essere caduto da solo, perdendo il controllo della moto e picchiando la testa sull’asfalto. Passa in secondo piano a questo punto la motivazione per cui si trovasse in strada in piena notte nonostante il coprifuoco.