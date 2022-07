LECCO – Il passo del Sempione e la Capanna Leone sono la meta dell’escursione proposta e coordinata dal Gruppo Gite Sociali del CAI Lecco – Riccardo Cassin, in calendario per domenica 24 luglio.

Il passo del Sempione è uno dei passi più famosi delle Alpi, da sempre utilizzato come snodo per collegare il Nord dell’Italia, in particolare Milano, con la Svizzera e il Nord Europa. La partenza è dai 2005 mt slm dell’Ospizio Sempione, storica struttura risalente al 1831 e da lì, con un dislivello di 840 metri circa si raggiungeranno i 2848 mt slm della Capanna Leone, così denominata dal vicino Monte Leone (3553 mt slm). Sarà possibile anche incontrare un laghetto alpino, di chiara origine glaciale che non è raro trovare ghiacciato anche nel periodo estivo. Raggiunta la Capanna Leone e proseguendo verso sud-est si raggiunge il Bivacco Farello dove la vista sull’Alpe Veglia merita la fatica fatta per raggiungerlo. L’escursione prevede alcuni passaggi su sfasciumi e petraie e il sentiero è attrezzato con catene e passerelle in legno.

La partenza da Lecco è prevista per le 6. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Domenico (333 8146697) oppure Enrico (349 2729235).