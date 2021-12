LECCO – Come vuole la tradizione, si è svolta sulle montagne di casa l’ultima uscita annuale del GEO (Gruppo Età d’Oro), che organizza i Seniores iscritti alla Sezione “Riccardo Cassin” del CAI di Lecco.

Con partenza dal piazzale della funivia, il gruppo di 27 escursionisti ha raggiunto il Rifugio Stoppani e ha poi effettuato un giro largo raggiungendo il fontanino, che reca le targhe dedicate ai due presidenti del sodalizio esistente da più di trent’anni: Anna Clozza, la fondatrice, e Marcello Sellari, a capo del gruppo per 14 anni, scomparso durante un’uscita in Engadina quattro anni fa.

“Il 2021 non è stato un anno semplice – dichiara l’attuale presidente Michele Bettiga -. Come per tutte le attività del CAI, si è potuto riprendere a livello sociale solo dalla seconda metà di maggio, con cautela e prudenza. Ma abbiamo fatto la nostra parte, privilegiando il territorio, riducendo le uscite in bus e facendo una settimana in Val Venosta a settembre”.

I prossimi appuntamenti sono fissati per il 20 dicembre e il 10 gennaio 2022 e a causa di esigenze di spazio si svolgeranno al Salone dei Frati francescani e al Cineteatro Palladium. Il primo sarà il consueto scambio di auguri, mentre il secondo prevderà l’Assemblea annuale. Nel corso di quest’ultima si provvederà all’approvazione del rendiconto 2021 e all’importante elezione del nuovo Consiglio Direttivo del gruppo, considerato che l’attuale è in scadenza a fine anno.