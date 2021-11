LECCO – Nel 2020 non era stato possibile organizzarlo, quindi questo pranzo sociale del GEO (Gruppo Età d’Oro) che organizzano i Seniores della Sezione del CAI di Lecco è stato vissuto con una particolare partecipazione. In 85 si sono ritrovati, tutti rigorosamente dotati di “green pass” e molti già “terza dosati”, nonché di mascherina.

È stata anche l’occasione per il Presidente Michele Bettiga di illustrare il programma di uscite per il 2022, nella speranza che possa essere un anno meno toccato dalla pandemia che ha pesantemente marcato l’attività sociale del CAI e di tutte le associazioni.

Proprio in considerazione di questo stato emergenziale, la tessera di Socio 2021 è stata assegnata a tutti coloro avessero effettuato una sola escursione nel corso dell’anno (anziché le solite nove).

Sono state anche sollecitate le nuove candidature per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, dato che quello attuale è in scadenza. Le elezioni per il rinnovo sono state fissate per il 10 gennaio 2022, nel corso dell’Assemblea dei Soci che provvederà anche all’approvazione del bilancio sociale.