LECCO – Quarto successo consecutivo nel campionato di categoria per i Pulcini 2013 della Lecco Alta, questa volta contro la compagine del Cortenova sul campo valsassinese. Nel primo tempo, nonostante un forte pressing della Lecco Alta, è stato il Cortenova a realizzare la rete dell’1-0 con un gol in contropiede. Non meglio nel secondo tempo, terminato 1-1, con un autogol per entrambe le squadre.

Nel terzo tempo la situazione si è finalmente sbloccata a favore della Lecco Alta, che ha dominato la frazione per 3-0. Il quarto tempo si è concluso 2-0, portando il match al risultato finale di 3-2 nel conto dei tempi.

Un plauso anche per il Cortenova, compagine che si è dimostrata arcigna e ben determinata combattendo fino all’ultimo.

Continua anche la serie positiva per gli Esordienti misti 2011/2012 della Lecco Alta, che vincono per tre tempi a zero in trasferta contro il Mandello. Partenza un po’ in sordina della formazione di mister Gattinoni, ma grazie a una prodezza del portiere dei biancoverdi sul risultato di 1-1, la squadra riprende fiducia portando a casa il risultato con la rete del 2-1 finale. Nel secondo tempo i lecchesi ritrovano il gioco e tengono il Mandello nella sua metà campo, chiudendo la frazione di gioco per 4-0. A risultato ormai ottenuto, i ragazzi affrontano il terzo tempo con sicurezza e segnano ancora ben cinque reti.

Finisce invece 2-1 la sfida tra Futura 96 e Lecco Alta della categoria Pulcini 2014, che si aggiudica solo il secondo tempo, l’unico giocato su un buon livello tecnico e con una serie di combinazioni e giocate interessanti. Gli altri tempi vanno alla Futura 96 che gioca meglio e induce la Lecco Alta a commettere diversi errori che compromettono la partita. “Per le prossime partite sarà importante cercare di migliorare le lacune viste in questa giornata – ha commentato il mister -, per cercare di mettere in difficoltà l’avversario e creare più occasioni da gol.

In campo nel fine settimana anche i Primi Calci 2015. Ottima prova sul nuovo sintetico dell’oratorio San Filippo Neri di San Giovanni, ancora una volta contro il Cortenova. È sempre bello veder giocare con passione e sano agonismo i bambini di questa età. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e la contesa ha visto una netta supremazia dei piccoli di casa, anche se giustamente per questa categoria i risultati non vengono rilevati né codificati. Un bel pomeriggio di sport per tutti.

Buona partita degli Esordienti puri 2012 contro la squadra A della Luciano Manara. Nei primi due tempi la formazione del Lecco Alta ha retto molto bene nonostante l’elevata qualità dell’avversario; in particolare, nel primo parziale i biancoverdi hanno perso 1-0 a causa di un tiro deviato a 5′ dalla fine che ha messo fuori causa il portiere. Nel secondo invece, i lecchesi sono passati in vantaggio per 1-0 grazie a uno sfortunato autogol della Manara; al 14′ però gli avversari hanno pareggiato su calcio d’angolo, per poi vincere con altri due goal negli ultimi minuti. Nel terzo tempo il Lecco Alta ha faticato maggiormente, perdendo 3-0.