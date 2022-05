LECCO – Il grande giorno è alle porte. Oggi, fischio di inizio alle 16, il Lecco Calcio a 5 di mister Pablo Parrilla sarà di scena al Palaneolu di Mantova per sfidare i padroni di casa nella gara unica valida come primo turno dei playoff di Serie A2 che mettono in palio l’approdo nella massima serie nazionale.

Una sfida storica per i blucelesti che mai erano arrivati così in alto nella loro ventennale esperienza. Di fronte una delle regine del girone A, praticamente sempre in vetta alla classifica, salvo poi perderla nelle ultime due giornate a causa delle pesanti sconfitte contro Elledì Fossano e Arzignano. Inutile dirlo, i biancorossi, retrocessi dalla Serie A nella passata stagione, sono una vera e propria corazzata, con il re dei bomber del girone A, Titon, a guidare una rosa ricca sia in termini di quantità che di qualità.

Il Lecco non ha però alcuna intenzione di ricoprire il ruolo della vittima sacrificale e, anzi, punterà a mettere in difficoltà i virgiliani come successo nella gara di andata del campionato disputata al PalaRogeno, quando solo i miracoli del portiere Ricordi impedirono al Lecco di conquistare una vittoria più che meritata. Diverso invece l’andamento del match nella gara di ritorno, proprio al Palaneolu, con i padroni di casa ben presto in vantaggio e il Lecco incapace di reagire sino al ko sul 7-1 finale.

Grande assente del match sarà il capitano bluceleste Ivan Hartingh, costretto a tifare i propri compagni dagli spalti per squalifica. La sfida sarà diretta da Emilio Romano, della sezione arbitrale di Nola, e Stefano Mestieri di Finale Emilia, al cronometro Luca Finotti di Rovigo.