LECCO – È tempo di svelare i primi rinforzi in casa Lecco Calcio a 5 e ad aprire le danze è il laterale offensivo Facundo Martinez. Nato il 28 settembre 1994 a Hurlingham, un quartiere di Buenos Aires in Argentina, Facundo è pronto a vivere la sua prima esperienza in un campionato estero dopo aver estasiato in patria i tifosi di Club Deportivo Hurlingham, Parque Futsal, Jorge Newbery e Unlam.

Conosciamo allora meglio Facundo: “Ho iniziato a giocare a calcio a undici a 6 anni, poi a 13 sono passato al futsal nella squadra del mio paese, il Club Deportivo Hurlingham”. Giocatore di grande temperamento, Martinez darà un importante contributo alla causa bluceleste non solo in campo ma anche nello spogliatoio, aiutando i ragazzi più giovani a crescere e rappresentando per mister Pablo Parrilla, suo connazionale, una pedina si sicuro affidamento.

Si tratta della sua prima esperienza lontano dall’Argentina: “Non vedo l’ora di iniziare e sarà bellissimo vivere al massimo questa esperienza nel futsal italiano – spiega Facundo – Mi sono informato tanto sul Lecco e ho scoperto di arrivare in un club veramente molto bello. Vengo in bluceleste per dare il massimo e sono sicuro che questa esperienza mi aiuterà a crescere e a ottenere risultati importanti sia per quanto riguarda la mia crescita personale che sportiva. Da quello che ho visto del Lecco sono sicuro che potrò raggiungere entrambi i traguardi”.