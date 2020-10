LECCO – Tutto pronto in casa Lecco Calcio a 5 per il debutto stagionale al Palataurus. Dopo il rinvio della prima giornata contro il Monferrato, gara che verrà recuperata nella serata di mercoledì 11 novembre con fischio di inizio alle 21, i blucelesti di mister Pablo Parrilla debuttano sabato alle 16 sul proprio campo ricevendo la visita del Videoton Crema nella terza giornata del girone A di Serie B, sfida che si disputerà a porte chiuse ma che sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook della società bluceleste.

Archiviata la sconfitta di misura sul campo del Cagliari di sette giorni prima per 8-7, il Lecco torna in campo con l’obiettivo di conquistare i primi punti stagionali. Di fronte i rossoblu cremaschi, compagine che comanda la classifica a punteggio pieno proprio in compagnia del Cagliari. Battuto il Fucsia Nizza all’esordio per 3-2, il Videoton ha poi sconfitto nella seconda giornata il C’é Chi Ciak di Serramanna per 5-3.

“Purtroppo in internet non ho trovato materiale sul Videoton – spiega mister Parrilla – ma considerando che non hanno cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, ho guardato l’ultima partita contro il Lecco per farmi un’idea sul tipo di squadre che andremo ad affrontare. A Cagliari non abbiamo fatto male, in settimana abbiamo lavorato per cercare di migliorare ciò che ha funzionato e correggere gli errori fatti”.

Seppur senza tifosi, nell’ambiente bluceleste c’è grande attesa per l’esordio stagionale al Palataurus, come spiega il giovane centrale Joao: “Ho una gran voglia di giocare al Palataurus, è il nostro campo e non vedo veramente l’ora di affrontare il Videoton. Sarà una partita dura, contro una bella squadra con cui dovremo stare concentrati dall’inizio alla fine. Questo sarà uno degli aspetti più importanti per poter ottenere un risultato positivo”.