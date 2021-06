LECCO – Quella 2021/22 sarà per il pivot Felipe Ozeas la terza stagione in maglia bluceleste. La società Lecco Calcio a 5 e il calciatore brasiliano hanno infatti trovato l’accordo per vivere insieme l’avventura in Serie A2 e il primo a esserne felice non può che essere proprio Felipe: “La mia priorità è sempre stata il Lecco – spiega Ozeas -. Ho comunque sentito le altre offerte che mi sono state fatte perché volevo farmi un quadro generale della situazione, ma se il Lecco decideva di tenermi io accettavo, e così è stato”.

Al suo terzo anno in maglia bluceleste, Felipe è sempre più lecchese: “Mi sento come a casa qui, l’ambiente è stupendo e dopo la vittoria dello scorso campionato mi sarebbe dispiaciuto ancor di più dover lasciare questa maglia a cui tengo tanto. Ho parlato con mister Parrilla e le sue parole sono state un ulteriore stimolo a restare. Da parte mia l’unica incognita era a livello fisico, perché quando sono tornato a inizio anno non stavo bene, poi piano piano grazie a tutti sono tornato in forma e ora come ora credo di non essermi mai sentito così bene”.

Autore di 12 reti nella seconda parte di campionato, più 2 nella semifinale di Final Eight contro le Aquile Molfetta, Ozeas è pronto per la sua prima volta in A2: “Sarà sicuramente un’esperienza stimolante. Conosco diversi ragazzi che ci giocano e so che il livello è molto alto. Una bella sfida per me e per tutti i miei compagni. So che il Lecco sta allestendo una rosa competitiva, quindi non dovremo far altro che seguire gli insegnamenti del mister e pensare a una partita per volta, come successo quest’anno in B”.